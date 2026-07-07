Vecinos de barrio Pueblo Nuevo reclama por basura en la calle Eguinoa

Y las quemas de la misma

Vecinos que viven en la calle Eguinoa al final, reclaman por la cantidad de basura que personas arrojan en ese sector.

El barrio pueblo nuevo tuvo un crecimiento enorme hacia el sur de la ciudad. Los vecinos construyen sus viviendas en los últimos lotes entregados pero vecinos del mismo barrio y de otros aledaños llegan hasta el final de la calle Eguinoa y tiran la basura en ese sector.

Además, hace algunas semanas se han registrado algunos incendios en el sector donde tuvo que intervenir el personal de bomberos voluntarios de Cutral Co.