Posiciones del Torneo Oficial de Lifune A tras la fecha 17

Alianza lidera a falta de 5 fechas para el final

Al concluir la decimoséptima jornada del Torneo Oficial 2026 de Lifune A, el club Alianza se mantiene en la primera posición con 37 puntos. El equipo líder registra un balance de 11 victorias, 4 empates y 2 derrotas, con 42 goles a favor y 13 en contra.

En la parte alta de la clasificación, San Patricio se ubica en el segundo lugar con 32 unidades, seguido por Petrolero Argentino en la tercera posición con 31 puntos. El cuarto y quinto puesto presentan una igualdad entre Independiente y Unión Vecinal, ambos con 26 unidades, mientras que Río Grande ocupa la sexta ubicación con 24 puntos.

En la zona media, Deportivo Rincón suma 21 puntos y Maronese cuenta con 19. Cabe destacar que ambos conjuntos tienen 16 partidos disputados, por lo que mantienen un encuentro pendiente.

La tabla de posiciones se completa con Patagonia y A.D. Centenario, quienes registran 18 unidades cada uno. En los últimos lugares se encuentran Don Bosco con 14 puntos y Pacífico, que cierra la clasificación con 13 unidades.