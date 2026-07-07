Los talleres culturales de Cutral Co concretaron la muestra de invierno

La actividad permitió hacer el cierre del primer semestre de este 2026.

Las chicas y chicos que concurren a los talleres culturales que se dictan en el municipio de Cutral Co hicieron la muestra de Invierno y exhibieron lo aprendido en este tramo del año.

La actividad fue en el centro cultural José Héctor Rioseco y pasaron por el escenario las diferentes disciplinas. Guitarra, teclado, canto, comedia musical, teatro, coro de adultos, tango salón, folclore, danzas árabes y danzas urbanas. Por otra parte, el público pudo visitar la exposición de los talleres de dibujo y pintura; hilorama; tejido; macramé; mosaiquismo y manualidades, entre otras propuestas que forman parte de la oferta cultural municipal.

Durante la apertura, la subsecretaria de Cultura y Educación, Cintya Ferreyra Mesa, destacó el valor de estos espacios y el compromiso de quienes los hacen posible. “Hay distintas formas de hacer arte y eso es lo que hoy estamos celebrando. Quiero felicitar especialmente a los profesores, que con mucha pasión, dedicación y responsabilidad comparten su arte y su conocimiento con cada uno de los alumnos. Celebro este día y espero que todos lo disfruten”, concluyó.