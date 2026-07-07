Plaza Huincul celebrará el 210° aniversario de la Independencia

La invitación es para el 9 de julio a las 10.

El nuevo aniversario de la declaración de la independencia argentina, el municipio de Plaza Huincul conmemorará la fecha patria.

La cita es para el jueves 9 de julio a las 10, en la sede de la irección de Cultura que está situada en avenida Azucena Maizani y Juan Marín, en el barrio Central.

La jornada patria contará con la presencia de Ensamble Vocal, el bailo lo aportará la compañía de danzas Petrolero Argentino; Danza y Pasión y Constanza Muñoz.

La oportunidad permitirá disfrutar de un chocolate caliente y tortas fritas para compartir entre todos los asistentes.