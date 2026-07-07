Qué anuncia el pronóstico para este martes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con ascenso de las marcas térmicas máximas acompañada de viento.
La temperatura máxima esperada es de 19° Centígrados y la mínima de 10° hacia la noche.
El viento se presentará del noroeste a 31 kilómetros con ráfagas de 58 kilómetros en el día; para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 32 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.
El cielo estará cubierto durante el día y la noche.
Para el miércoles. la temperatura máxima se estima en los 19° Centígrados y la mínima en 0°.