Violencia en el CPEM 6: familias pidieron detectores de metales y trabajo en los casos de acoso escolar

Habrá seguridad privada y un "hall frío" para identificar a todas las personas que ingresen pero todavía no hay definiciones sobre los detectores de metales

Se realizó esta tarde la reunión entre la comunidad educativa del CPEM 6, familias, directivos, docentes y algunos alumnos con representantes del Ministerio de Educación, representado por la ministra Soledad Martínez.

La institución vivió una situación muy grave, cuando un adolescente de 13 años llevó y disparó un arma dentro un aula, lo que generó lesiones en otro alumno que permenece internado.

En la reunión, las familias pidieron mayor control en el ingreso, la instalación de detectores de metales y revisión de mochilas. Además se planteó también un abordaje más profundo sobre los casos de acoso escolar o bullying ya que en muchos casos es el origen de las situaciones de violencia.

Tras un par de horas de debate, se resolvió que habrá vigilancia privada durante toda la jornada del CPEM y que se establecerá un “hall frío”, un sistema de identificación de las personas antes de que ingresen. También se analizarán costos, protocolos y resultados de instalar un sistema de detección de metales.

Al término de la reunión, la ministra Martínez habló con el periodista Marcelo Sosa y dijo que fue una reunión positiva. “Pudimos establecer una secuencia de pasos que tenemos que ir cumpliendo para poder salir de este momento tan dramático y lograr que la escuela recupere la centralidad de lo que tiene que pasar en la escuela, que sea un lugar de encuentro y de cuidado de los adolescentes”.

La ministra agregó “no nos gustan detectores de metales en las escuelas, pero vamos a escuchar otras experiencias de escuelas que instalaron detectores, qué implica y cuáles son los costos” pero consideró que implicaría por ejemplo que los alumnos ingresen de a uno, que se modifiquen los horarios de ingreso, entre otros inconvenientes.

Este martes habrá una reunión con los estudiantes en general y el miércoles específicamente se trabajará con los alumnos y alumnas del primer año donde ocurrió la agresión. Estará presente un equipo especializado del Consejo Provincial de Educación.