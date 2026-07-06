Abren las preinscripciones para nuevas capacitaciones de la UTN FRN en Cutral Co

Los interesados pueden realizar la preinscripción a través de los formularios habilitados por la institución

La Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional del Neuquén UTN FRN, a través de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura y en el marco del convenio con la Municipalidad de Cutral Co, se informó la apertura de preinscripciones para una nueva serie de capacitaciones orientadas a fortalecer competencias laborales y mejorar la inserción en el mercado de trabajo.

La propuesta formativa está destinada a la comunidad en general y contempla cursos vinculados a sectores estratégicos como la industria, la energía y la construcción, con el objetivo de brindar herramientas técnicas y prácticas que respondan a las demandas actuales del ámbito productivo regional.

Entre las capacitaciones disponibles se encuentran: Oficial Amolador y Cañista Industrial; Electricidad para la Industria Petrolera; Construcciones en Seco; Generación Distribuida – Nivel I; y Recorredor de Producción.

Las personas interesadas pueden realizar la preinscripción a través de los formularios habilitados por la institución. Desde la organización destacaron la importancia de estas instancias de formación, que buscan ampliar oportunidades de capacitación y favorecer la empleabilidad en sectores clave de la economía local.