Habrá nueva campaña de vacunación en Cutral Co

En el barrio Zani

Cutral Co contará con una nueva jornada de vacunación destinada a fortalecer la prevención de enfermedades y facilitar el acceso a las vacunas.

La actividad se llevará a cabo el martes 7 de julio, de 11:00 a 13:00 horas, en el centro comunitario del barrio Zani, ubicado en la intersección de Río Nahueve y Río Catan Lil, en la ciudad de Cutral Co.

Durante la jornada se aplicarán vacunas antigripales y las correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación para personas adultas, con el objetivo de completar esquemas y reforzar la protección de la población.