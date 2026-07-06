Huincul: abren inscripciones para el Secretariado Jurídico en Administración Pública

El inicio de clases fue programado para el 3 de agosto de 2026.

El Centro de Formación Profesional N° 4 de Plaza Huincul anunció la apertura de inscripciones para el curso de “Secretariado Jurídico con orientación en Administración Pública”, una propuesta de capacitación destinada a personas interesadas en adquirir herramientas administrativas y legales para el ámbito público y privado.

El cursado se desarrollará de lunes a viernes en el horario de 13:30 a 17:00, con una carga horaria total de 250 horas. Según se informó, la finalización del trayecto formativo está prevista para el 13 de noviembre de 2026.

Las inscripciones permanecerán abiertas y el inicio de clases fue programado para el 3 de agosto de 2026. La sede de cursado será el CFP N° 4 “Azucena Maizani”, ubicado en calle Nº 670 del barrio Central de Plaza Huincul.

Entre los requisitos solicitados para la inscripción se encuentran la presentación del DNI, título secundario o constancia de estudios en curso y copia del acta de nacimiento.