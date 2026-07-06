Barrio Central: la sede barrial permanece cerrada por corte de gas

Se presentó este lunes una nota formal dirigida al intendente Claudio Larraza

La comisión barrial de barrio Central informó que la sede comunitaria permanecerá cerrada de manera temporal debido al corte del suministro de gas, generado por una deuda acumulada correspondiente a gestión anterior.

Según detallaron desde la comisión, la interrupción del servicio se produjo el pasado viernes 3 de julio y la deuda asciende a más de 222 mil pesos. Ante esta situación y las bajas temperaturas registradas en la ciudad, las autoridades barriales señalaron que no están dadas las condiciones mínimas para garantizar el normal desarrollo de las actividades comunitarias.

El cierre afecta a distintas propuestas y encuentros previstos para esta semana, los cuales quedaron suspendidos hasta nuevo aviso. En busca de una pronta solución, la comisión barrial presentó este lunes una nota formal dirigida al intendente Claudio Larraza, solicitando el acompañamiento del municipio para regularizar la deuda y reactivar el servicio de gas.

“Esperamos contar con una respuesta favorable que nos permita reabrir la sede y retomar las actividades que son tan importantes para la comunidad”, expresaron desde la comisión.