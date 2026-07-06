Cutral Co: Una petrolera deberá restituir lotes en el parque industrial

Se trata de un fallo de primera instancia con competencia en el fuero civil.

En un fallo de primera instancia que se planteó en la justicia civil una empresa de servicios petroleros fue ordenada a restituir seis lotes ubicados en el barrio Parque Industrial de Cutral Co.

La sentencia hizo lugar a una acción reivindicatoria iniciada por uno de los titulares de los terrenos, quien sostuvo que la firma los ocupaba sin autorización.

De acuerdo a lo especificado, pese a que los daños por la privación de uso fueron fijados en casi 115 millones de pesos, deberá pagar finalmente cerca de 15 millones, porque el juez interviniente también le reconoció las mejoras realizadas en el inmueble.

La acción reivindicatoria es un reclamo que puede hacer ante la justicia el titular de un bien para recuperarlo cuando está en poder de otra persona.

En este caso, el juez civil Eduardo Richter admitió el pedido de daños y perjuicios porque el demandante se vio privado de obtener ingresos por el alquiler del inmueble.

En su pronunciamiento, tuvo en cuenta declaraciones testimoniales de personas que habían mantenido tratativas para alquilar el predio y el informe de un perito tasador, que estimó el valor locativo mensual en 5.500 dólares. Sobre esa base, el magistrado fijó los daños por privación de uso en 114.840.000 pesos.

Sin embargo, también admitió parcialmente el reclamo de la empresa por las mejoras útiles realizadas en el inmueble. Entre ellas se mencionaron galpones, talleres, fosas, una casa-oficina de 200 metros cuadrados, muros, portón de ingreso, plataforma para lavado de chasis, servicios públicos conectados, calle interna y parquización.

Richter explicó que la posibilidad de reconocer esas mejoras busca “evitar la convalidación de un enriquecimiento sin causa a favor del propietario del inmueble”. Con ese criterio, fijó el valor de las mejoras a cargo del actor en 100.413.515 pesos.

El demandante relató que conoció la ocupación en agosto de 2022 y que los inmuebles habían sido adquiridos para alquilarlos, pero ese proyecto no pudo concretarse porque la empresa no desocupó el predio.

El fallo, asimismo, reconoció que uno de los titulares de los lotes estaba habilitado para reclamar la totalidad de los terrenos. Respecto de la situación de la empresa como ocupante del inmueble, el juez sostuvo que era irrelevante si había actuado de buena o mala fe.

Con ese razonamiento, ordenó restituir el predio con las mejoras existentes señaladas por el perito tasador. Luego de compensar el monto reconocido por la privación de uso con el valor de las mejoras, condenó a la firma a pagar 14.426.285 pesos, más intereses.