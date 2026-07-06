Copelco trabajará con horario reducido en atención al asociado

La farmacia tendrá atención en horario normal.

Desde la cooperativa Copelco se informó que este martes 7 de julio el horario de atención al asociado será hasta las 12. Sin embargo la farmacia tendrá horario normal.

A través de la comunicación oficial de la entidad se indicó que este martes cuando está previsto el partido del seleccionado argentino y el egipcio, la atención al asociado (zona de cajas y consultas) se restringirá hasta las 12.

En cambio, se aclaró que continuarán activos los servicios de guardia de reclamos, enfermería y sepelios.



Como siempre se mantendrán los canales virtuales para realizar las consultas y gestiones. La cooperativa Copelco recordó que el conmuntaddor Recepción es: 4961432 (línea fija).

Teléfonos: 114 es la línea de atención a reclamos.

4963241:línea de servicio social sepelios.

496 1182: línea de reclamos luminarias.

Chat Bot: 299 471 9792



Atención Whatsapp: 299 565 9041; 299457 2661. Se pueden realizar vía whatsapp todas las gestiones de Atención al Asociado.



El correo electrónico es: asociados@copelco.coop

Sitio web: copelco.coop