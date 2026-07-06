La Universidad Nacional del Comahue tiene un plan para que estudiantes se reciban

Apuntan a aquellos casos que por razones de trabajo u otras debieron abandonar en el último tramo de la carrera.

Desde la Universidad Nacional del Comahue pondrá en marcha un régimen especial para recuperar a aquellos estudiantes avanzados que abandonaron sus carreras en el último tramo.

La casa de altos estudios explicó que se trata de un plan con clases virtuales, tutorías a distancia y validación de la experiencia laboral.

Después del diagnóstico realizado y que indica a la inserción en el mercado laboral como el principal motivo por el que los universitarios interrumpen su formación cuando están a un paso de graduarse.

En este contexto, la UNCo se encuentra diseñando una estrategia institucional para rescatarlos. Así, el secretario académico, Marcelo Loaiza, explicó que la propuesta busca dar una respuesta concreta a quienes alcanzaron el 75% o el 80% de sus planes de estudio y quedaron estancados debido a la dificultad de conciliar los horarios laborales con las exigencias de las tesis o los trabajos finales.

El uso intensivo de las tecnologías digitales será uno de los pilares. Debido a que la UNCo posee una amplia estructura territorial con 17 sedes repartidas entre las provincias de Río Negro y Neuquén, la presencialidad obligatoria representa una barrera infranqueable para quienes ya están trabajando, muchas veces en localidades alejadas de su facultad de origen.

Por este motivo, el nuevo esquema se estructurará mayoritariamente bajo la modalidad de educación a distancia. El plan prevé que cada unidad académica realice un seguimiento personalizado para identificar a estos estudiantes, conocer su situación actual y ofrecerles un trayecto de egreso flexible que se adapte a sus tiempos reales.

Reconocimiento del ejercicio profesional y nuevas tesis

Entre las alternativas más innovadoras que evalúan las autoridades de la UNCo, se destaca la posibilidad de certificar trayectos profesionales. Mediante este mecanismo, la universidad otorgará una certificación oficial que reconozca los saberes y la experiencia que el alumno adquirió durante años en el campo laboral, un paso clave para revalorizar su recorrido a pesar de las limitaciones normativas para emitir un título de grado directo sin la totalidad de las materias.

Por otra parte, para destrabar el histórico «cuello de botella» que significan las tesinas, se buscará replicar formatos flexibles que ya se han probado con éxito en experiencias previas de la institución —como el programa En Carrera de Comunicación Social—.

Desde la conducción universitaria enfatizan que el objetivo no es flexibilizar los niveles de exigencia, sino actualizar las herramientas institucionales. La meta final de la UNCo es reincorporar a este capital humano y validar públicamente sus conocimientos bajo los más altos estándares de la educación pública, transformando la experiencia laboral en un impulso y ya no en un obstáculo para el título profesional.