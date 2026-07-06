Plaza Huincul: presentaron el libro “Educación y Discapacidad” de Nadia Heredia

Expuso los principales ejes de su obra, centrados en la necesidad de revisar las barreras sociales, educativas y culturales que históricamente han limitado la participación plena de las personas con discapacidad.

En la ciudad de Plaza Huincul se realizó la presentación del libro “Educación y Discapacidad”, de la autora Nadia María Juliana Heredia, en una actividad organizada por la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, a través de la dirección de Discapacidad de la Municipalidad local.

El encuentro contó con la participación de integrantes de la comunidad educativa, agrupaciones de familias de personas con discapacidad, autoridades municipales y vecinos en general, quienes compartieron un espacio de reflexión e intercambio en torno a la inclusión y el acceso igualitario a derechos.

Durante la presentación, Heredia expuso los principales ejes de su obra, centrados en la necesidad de revisar las barreras sociales, educativas y culturales que históricamente han limitado la participación plena de las personas con discapacidad.

El libro propone además repensar las prácticas educativas, el uso del lenguaje, los vínculos sociales y el ejercicio de los derechos desde una perspectiva más inclusiva, con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad más accesible y equitativa.