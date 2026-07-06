Este es el pronóstico para el inicio de semana en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada cielo parcialmente nublado en el día.
La temperatura máxima esperada es de 12° Centígrados y la mínima de 4° hacia la noche.
El viento se presentará del oeste una leve brisa a 11 kilómetros con ráfagas de 18 kilómetros en el día; para la noche, cambiará al cuadrante del noroeste a 18 kilómetros con ráfagas de 29 kilómetros.
El cielo estará parcialmente nublado en el día y para la noche se cubrirá.
Para el martes la temperatura será de 18° Centígrados y la mínima de 10°.