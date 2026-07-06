Ruta 22: hubo choque por alcance en un semáforo de Plottier

El conductor de una camioneta frenó en un semáforo de la ruta 22 que se ponía en rojo y fue alcanzado por detrás por otra camioneta que no alcanzó a frenar también.

Según se informó desde bomberos voluntarios de Plottier, el incidente vial ocurrió poco después de las 9 h y generó heridas en una mujer que viajaba en una camioneta Hilux.

Tras el llamado, acudió una dotación de bomberos voluntarios hasta el kilómetro 1242, en el semáforo conocido como “La Dolfina” por un establecimiento comercial cercano.

Involucró a una camioneta Chevrolet Tracker que impactó por detrás a una camioneta Toyota Hilux, donde viajaba la mujer que tuvo que ser asistida en el hospital local.