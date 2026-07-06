Rally Neuquino: Gran desempeño de los pilotos de Cutral Co y Plaza Huincul

En la tercera y cuarta fecha del campeonato

El pasado fin de semana se llevó a cabo la fecha 3 y 4 del Rally Neuquino en la localidad de Zapala luego de la suspensión en Senillosa. Daniel Llanos se quedó con la general.

En relación a los pilotos de la comarca petrolera, Jeremias Tieri se ubicó en segundo lugar de la general, Lautaro Angeloni en el puesto 8 y Claudio Bustos en el puesto 10.

En la clase A1, Lillo – Lillo de Cutral Co se quedaron con el primer lugar mientras que el binomio Inal – Vazquez terminaron en tercer lugar.

En la A6, dominó Llanos – Centani quedando en primer lugar y el binomio Busto – Vazquez quedó en cuarto lugar.

En la A7, el dominio fue de Jeremias Tieri, quedando en primer lugar. En la N2 el binomio de Plaza Huincul Avila – De Elias se quedaron en segundo lugar

Para cerrar, en la N2L el binomio Huenulao – Hernández terminaron en el puesto 8 mientras que Lautaro Angeloni y Nuñez Marcos se subieron al tercer puesto de la clase RC5.