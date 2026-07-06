Neuquén: preparan actividades por Luciana Muñoz Aguirre

El encuentro estará destinado a coordinar acciones de cara al 13 de julio

Organizaciones sociales convocaron a una asamblea abierta que se realizará el próximo martes 7 de julio, a las 18:30 horas, en el Anexo del CPM N.º 76, ubicado en la intersección de Huilén y Kilka, con el objetivo de organizar las actividades en el marco de los dos años de la desaparición de Luciana Muñoz Aguirre.

Según la convocatoria difundida por las y los organizadores, el encuentro estará destinado a coordinar acciones de cara al 13 de julio, fecha en la que se cumplirán dos años desde la desaparición de la joven.

La invitación está dirigida a organizaciones sociales, organizaciones feministas, sindicatos y a toda persona interesada en sumarse a este espacio de organización y construcción colectiva. La iniciativa busca fortalecer la participación comunitaria y preparar las distintas actividades que se llevarán adelante para mantener vigente el pedido de aparición con vida de Luciana y el reclamo de justicia.