Neuquén busca sumar nuevas Familias Solidarias

Se trata de una medida transitoria y no adoptiva

El Gobierno de la Provincia del Neuquén abrió una nueva convocatoria para sumar Familias Solidarias, destinadas a brindar acogimiento temporal a niñas, niños y adolescentes que atraviesan Medidas de Protección Excepcional y no pueden permanecer con su familia de origen.

La iniciativa busca garantizar el derecho de las infancias a crecer en un entorno familiar mientras se trabaja en la restitución de sus derechos. Desde la subsecretaría de Niñez y Adolescencia destacaron que se trata de una medida transitoria y no adoptiva, con acompañamiento profesional permanente.

Requisitos

  • Ser mayor de 25 años.
  • No registrar antecedentes penales provinciales.
  • No ser deudor de cuota alimentaria.
  • No integrar el Registro Único de Adopción (RUA).
  • No figurar en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.

Contacto

Las personas interesadas pueden comunicarse al 299 412-7862 o ingresar a la web oficial:
https://familiassolidarias.neuquen.gov.ar