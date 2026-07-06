Neuquén busca sumar nuevas Familias Solidarias

El Gobierno de la Provincia del Neuquén abrió una nueva convocatoria para sumar Familias Solidarias, destinadas a brindar acogimiento temporal a niñas, niños y adolescentes que atraviesan Medidas de Protección Excepcional y no pueden permanecer con su familia de origen.
La iniciativa busca garantizar el derecho de las infancias a crecer en un entorno familiar mientras se trabaja en la restitución de sus derechos. Desde la subsecretaría de Niñez y Adolescencia destacaron que se trata de una medida transitoria y no adoptiva, con acompañamiento profesional permanente.
Requisitos
- Ser mayor de 25 años.
- No registrar antecedentes penales provinciales.
- No ser deudor de cuota alimentaria.
- No integrar el Registro Único de Adopción (RUA).
- No figurar en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.
Contacto
Las personas interesadas pueden comunicarse al 299 412-7862 o ingresar a la web oficial:
https://familiassolidarias.neuquen.gov.ar