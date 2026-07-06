Neuquén busca sumar nuevas Familias Solidarias

Se trata de una medida transitoria y no adoptiva

El Gobierno de la Provincia del Neuquén abrió una nueva convocatoria para sumar Familias Solidarias, destinadas a brindar acogimiento temporal a niñas, niños y adolescentes que atraviesan Medidas de Protección Excepcional y no pueden permanecer con su familia de origen.

La iniciativa busca garantizar el derecho de las infancias a crecer en un entorno familiar mientras se trabaja en la restitución de sus derechos. Desde la subsecretaría de Niñez y Adolescencia destacaron que se trata de una medida transitoria y no adoptiva, con acompañamiento profesional permanente.

Requisitos

Ser mayor de 25 años.

No registrar antecedentes penales provinciales.

No ser deudor de cuota alimentaria.

No integrar el Registro Único de Adopción (RUA).

No figurar en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.

Contacto

Las personas interesadas pueden comunicarse al 299 412-7862 o ingresar a la web oficial:

https://familiassolidarias.neuquen.gov.ar