Comerciantes se reunieron con la policía para evitar robos

La preocupación principal es la presencia de personas en situación de calle en la plaza San Martín

La reunión fue solicitada por comerciantes de la zona centro, que quieren mejorar la seguridad de sus locales y evitar que personas ingresen para robarles mercadería y generen daños.

El encuentro se realizó en la Cámara de Comercio. La policía informó que se hizo “para abordar distintas problemáticas vinculadas a la seguridad del sector comercial” sobre todo la presencia de personas en situación de calle y la utilización de grupos de Whatsapp para activar la alerta temprana.

Para la situación de personas en situación de calle se pidió más patrullajes preventivos en los horarios nocturnos principalemente en la plaza San Martín, donde se estarían quedando estas personas.

La policía destacó el funcionamiento del sistema de “Alerta Temprana” mediante un grupo de WhatsApp integrado por alrededor de 400 comerciantes, “herramienta que ha favorecido una comunicación ágil con la Policía y una respuesta inmediata ante distintos hechos, contribuyendo a la disminución de los delitos en la zona”.