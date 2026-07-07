SANTIAGO GALLEGO

Q.E.P.D



29-06-1944 06-07-2026

Con profundo dolor despedimos a nuestro querido esposo, padre, abuelo y bisabuelo. Lo recordaremos siempre por sus historias, su ejemplo de trabajo, esfuerzo y el inmenso amor que brindó a su familia. Rogamos a Dios que le conceda el descanso eterno y que brinde consuelo y fortaleza a su esposa, hijos, nietos, bisnietos y nueras en este difícil momento. Su recuerdo permanecerá po siempre en nuestros corazones.



El consejo de administración y el cuerpo de delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento de su asociado y comunican que sus restos fueron inhumados en Servicio Directo el día 07/07/2026 a las 10:00 hs en la necrópolis de CUTRAL CO. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco sepelios.