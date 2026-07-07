Plaza Huincul: implementaron la línea municipal de atención y prevención del suicidio

La línea funcionará las 24 horas. Es el 2996092226.

Se presentó esta mañana el programa de atención primaria y prevención del suicidio. Esta iniciativa funcionará durante las 24 horas y permitirá no solo brindar acompañamiento a las personas que lo requieran, sino también a sus familias.

La idea fue impulsada a través de la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad a cargo de Soledad De la Cruz. Se implementa a partir de hoy y después de hacer un trabajo previo con el equipo de salud mental del hospital de Cutral Co y Plaza Huincul y con los impulsores, Víctor Troncoso y Mónica Cinquegrani.

Lo que se busca es fortalecer las políticas públicas de prevención, promoción de la salud mental y acompañamiento comunitario.

Se explicó que esta línea funcionará como un dispositivo municipal de atención primaria, escucha y orientación destinado a acompañar a personas que atraviesen situaciones de crisis emocional, angustia o riesgo suicida.

El número es el 2996092226. Las personas podrán acceder a una primera instancia de contención y orientación para fortalecer la prevención, la detección temprana y la construcción de redes de cuidado. Se promueve un acceso cercano, inmediato y comunitario a la asistencia en salud mental.

El servicio será atendido por operadores y operadoras especialmente capacitados, quienes brindarán una primera escucha, contención y evaluación inicial de cada situación. De acuerdo con la complejidad de cada caso, se realizará la orientación correspondiente y la derivación a los equipos especializados de Salud Mental del Hospital Complejidad VI de Cutral Co y Plaza Huincul, garantizando un abordaje articulado, integral y humanizado.

Se destacó en el acto que las y los operadores cumplirán su tarea de manera voluntaria. Funcionará las 24 horas.

En la presentación, De la Cruz, destacó que el proyecto fue acercado por Víctor Troncoso y que recibió el acompañamiento del intendente Claudio Larraza desde el primer momento.

Es una iniciativa se apoya en la experiencia de la secretaría en la atención y acompañamiento a personas en situación de violencia, y remarcó el trabajo articulado con los equipos de Salud Mental del hospital para conformar una red de contención que permita brindar una respuesta cercana, coordinada y humana a quienes atraviesan situaciones de crisis emocional.

“Esto es una herramienta más que el estado municipal junto con el gobierno provincial, la Policía, Salud, Copelco, todos los que trabajan en conjunto para un buen común y una solución que puede traer”, dijo el jefe comunal Larraza. Subrayó la importancia de la difusión y

Por su parte, Daniel Conti, representante de la Región Sanitaria de la Comarca, celebró la puesta en marcha de esta iniciativa y destacó el compromiso asumido por el municipio para abordar de manera conjunta una problemática prioritaria en materia de salud mental.

Valoró el trabajo articulado que permitió establecer un protocolo de intervención entre las distintas instituciones, fortaleciendo la respuesta territorial y el acompañamiento a las personas que lo necesiten.

Conti dijo que esta herramienta viene a complementar las acciones impulsadas por el Plan Provincial de Salud, donde la salud mental constituye uno de los ejes prioritarios, y agradeció, en nombre del Ministerio de Salud, la predisposición del jefe comunal y del equipo municipal para avanzar en una política pública orientada al bienestar de la comunidad.

“Para mí en especial y para quienes me acompañan, es muy significativo e improtante”, este momento dijo Troncoso. “Hay muchos mitos dando vuelta sobre el tema de suicidios. Nadie que se suicide quiere quitarse la vida, lo que ocurre es que pasan una situación muy compleja y no encuentran la salida”, apuntó.

“El objetivo es brindar una herramienta para que si se dá la oportunidad, poder escuchar y ayudarlo. Darle a entender que ha y otra salida, más allá del suicidio. Es una tarea muy noble y por eso es una tarea voluntaria”, señaló. Más adelante expresó que el tema lo toca muy profundo y describió “no alcancé a llegar a tiempo la primera vez, así que espero porder llegar ahora a través de esta línea telefónica”.

El programa fue declarado de interés municipal, social y comunitario por el Concejo Deliberante de Plaza Huincul.

En el acto encabezado por el Larraza; estuvieron además, la psicóloga Antonela Di Maggio del servicio de salud mental del hospital; la médica Vanesa Rivero, y los funcionarios de distintas dependencias.