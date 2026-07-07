Plaza Huincul inicia gestiones para recuperar el gas en la sede vecinal del barrio Central

Una vez finalizadas las obras y realizadas las inspecciones correspondientes, se procederá a la habilitación del suministro.

Plaza Huincul inició las gestiones para restablecer el servicio de gas en la sede vecinal del barrio Central, con el propósito de garantizar el funcionamiento normal de este espacio comunitario.

Desde el área municipal informaron que, como parte del proceso, se concretará el saneamiento de la deuda correspondiente al suministro y se trabajará en conjunto con las empresas Tecnogas y Camuzzi para llevar adelante las reformas y adecuaciones necesarias en las instalaciones del edificio.

Las tareas previstas permitirán que la sede cumpla con las condiciones técnicas exigidas para la rehabilitación del servicio de gas. Posteriormente, una vez finalizadas las obras y realizadas las inspecciones correspondientes, se procederá a la habilitación del suministro.