Abren las inscripciones para curso de Inglés en Plaza Huincul

Una propuesta educativa gratuita

La Escuela Provincial de Adultos (EPA) N°12 de Plaza Huincul informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el Trayecto Profesionalizante de Inglés A1, una propuesta educativa gratuita destinada a jóvenes y adultos interesados en iniciar su formación en el idioma.

El curso comenzará luego del receso invernal y se dictará los días martes, jueves y viernes, en el horario de 19 a 22 horas, en las instalaciones de la institución ubicadas en Avenida San Martín 593.

Desde la organización destacaron que la capacitación cuenta con el aval del Consejo Provincial de Educación, lo que garantiza la validez y el respaldo institucional de la propuesta formativa.

Las personas interesadas en obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse al número 2994027277. Además, la EPA N°12 comparte novedades e información a través de sus redes sociales: Instagram (@epa12ph2022) y Facebook (Epja Doce).