Rincón de los Sauces contará con una Tecnicatura Superior en Enfermería

Comenzará a dictarse en septiembre de 2026.

Rincón de los Sauces tendrá una nueva propuesta de educación superior con la implementación de la Tecnicatura Superior en Enfermería, que comenzará a dictarse en septiembre de 2026.

La carrera surge a partir de un convenio firmado entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Consejo Provincial de Educación y la Municipalidad local, con el objetivo de formar profesionales y fortalecer el sistema sanitario de la región.

La propuesta tendrá modalidad presencial y corresponderá al Plan de Estudios N° 768, con validez nacional. Las prácticas profesionalizantes se desarrollarán en articulación con el hospital de Rincón de los Sauces.

La intendenta Norma Sepúlveda destacó que la iniciativa permitirá concretar una demanda histórica de la comunidad y generar nuevas oportunidades de formación para los jóvenes de la localidad.

Desde el área de Educación Superior señalaron que se aplicará el mismo plan de estudios que funciona en Neuquén capital, mientras que el municipio garantizará la infraestructura y el acompañamiento a los estudiantes.