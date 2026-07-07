Cutral Co: Ganó Argentina y el monumento a Messi se tiñó de celeste y blanco

La Selección argentina ganó 3 a 2 al conjunto de Egipto esta tarde y en el monumento a Lio Messi hubo transmisión y luego la celebración.
Las condiciones climáticas adversas no impidieron que se realice la transmisión en la pantalla gigante y que muchos vecinos fueran hasta la escultura para seguir de cerca lo ocurrido.
Después de haber remontado el resultado desfavorable, el seleccionado nacional se impuso 3 a 2 y estallaron los festejos.
El tránsito tuvo que ser desviado a esa altura de la Ruta 22, y de manera espontánea todos los hinchas se congregaron en el lugar para celebrar con todo. ¿Vos fuiste?. Te dejamos algunas imágenes. (Fotos: Prensa de Cutral Co)