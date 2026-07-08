Qué dice el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas podrán alcanzar los 54 kilómetros, a lo largo del día.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con la presencia de viento.

La temperatura máxima esperada es de 15° Centígrados y la mínima de 6° hacia la noche.

El viento se presentará del noroeste a 32 kilómetros con ráfagas de 54 kilómetros en el día; para la noche, cambiará al sudoeste a 26 kilómetros con ráfagas de 43.

El cielo estará cubierto durante todo el día.

Para el jueves 9 de julio día de la declaración de la independencia argentina la máxima será de 13° y la mínima de 8°.