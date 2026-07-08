Instalan cámaras en Plaza Huincul: están en la Ruta 22 y controlar los vehículos

Desde el municipio se confirmó que serán instaladas en la Ruta nacional 22.

En Plaza Huincul se inició el programa de instalación de ocho cámaras de seguridad que permitirán controlar la circulación vehicular y el comportamiento de los conductores en el tramo que la Ruta 22 atraviesa el ejido urbano.

Se informó que lo sequipos están en el tramo comprendido entre el ingeso a la ciudad y la rotonda ubicada en el límite con Cutral Co -siempre sobre la vía nacional- en el trayecto de la avenida San Martín.

Las gestiones para su instalación fueron llevadas a cabo por Ramón Lecaro, el secreetario de Seguridad Ciudadana de Huincul. Fue el funcionario el encargado de explicar que estas cámaras, en principio, permitirán detectar infracciones como el cruce de semáforos en rojo, la detención sobre la senda peatonal, la falta de uso del cinturón de seguridad, el uso del celular al volante y, en el caso de los motociclistas, la circulación sin casco reglamentario.

“En primera instancia su uso será preventivo, a modo de control y concientización; pero luego se pondrán en marcha los controles más severos con el sistema de multas correspondientes”, indicó Lecaro. Sin embargo, aclaró que estos dispositivos no realizan controles de velocidad.

Los trabajos estuvieron a cargo de CECAITRA (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina), entidad responsable de la instalación del sistema.