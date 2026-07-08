El campeón olímpico José “Maligno” Torres brindará una charla en Neuquén

Completamente gratuita para quienes deseen asistir

El medallista de oro en BMX Freestyle en los Juegos Olímpicos de París 2024, José “Maligno” Torres Gil, se presentará en la ciudad de Neuquén el próximo sábado 11 de julio. El encuentro tendrá lugar en el auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).

La actividad, titulada “El Sueño Olímpico”, se desarrollará en el horario de 10:00 a 12:00. Durante la jornada, el deportista expondrá su trayectoria profesional, repasando los desafíos, sacrificios y aprendizajes que marcaron su carrera hasta la obtención de la medalla olímpica.

La organización está a cargo de la Municipalidad de Neuquén en conjunto con la agencia Crossover. Según informó el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, la iniciativa busca acercar figuras del deporte a la comunidad a través de la colaboración entre el sector público y el privado.

La charla está dirigida a deportistas, entrenadores, estudiantes y público en general. Si bien la entrada es gratuita, los cupos son limitados por la capacidad del auditorio.

Para asistir, los interesados deben realizar una inscripción previa a través de un formulario digital habilitado por la organización para asegurar su lugar. La visita también se plantea como una oportunidad para reconocer el desempeño de los deportistas de la región.