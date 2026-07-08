Recuperan en Cutral Co un auto con pedido de secuestro

En el marco de una causa por robo denunciada en la ciudad de Neuquén.

Un automóvil con pedido de secuestro vigente fue recuperado este miércoles por personal de la División Investigaciones de Cutral Co, en el marco de una causa por robo denunciada en la ciudad de Neuquén.

El procedimiento se llevó a cabo durante tareas investigativas realizadas en el barrio Aeroparque, donde los efectivos localizaron un Peugeot 308 estacionado en la vía pública. Tras efectuar las verificaciones correspondientes sobre el rodado, se confirmó que registraba un pedido de secuestro emitido por la Comisaría Segunda de Neuquén.

Una vez corroborada la información, se dio intervención al personal del Departamento Tránsito de Plaza Huincul, que colaboró en el operativo para el secuestro del vehículo.

El automóvil quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones judiciales vinculadas a la causa por la que era requerido.