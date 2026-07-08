El hospital Bouquet Roldán enfrenta una renuncia de 38 jefaturas

En respaldo al equipo de conducción que dejó la dirección del establecimiento y en reclamo de respuestas al Ministerio de Salud provincial.

El conflicto interno en el hospital Bouquet Roldán de Neuquén sumó un nuevo capítulo luego de que 38 jefaturas de servicio presentaran sus renuncias en respaldo al equipo de conducción que dejó la dirección del establecimiento y en reclamo de respuestas al Ministerio de Salud provincial.

La medida fue anunciada por integrantes de Si.Pro.Sa.Pu.Ne, quienes cuestionaron el desplazamiento de las autoridades hospitalarias y denunciaron presuntas irregularidades en los procesos de designación de cargos jerárquicos dentro del sistema sanitario.

En una entrevista brindada a Radio Universidad Calf, la secretaria general del gremio, Mariana Franco, explicó que la decisión de los profesionales estuvo vinculada al respaldo a la conducción anterior del hospital y al reclamo por mayor transparencia en los concursos para cargos directivos.

Según planteó, existe preocupación por el modo en que se resolvieron algunos cambios dentro del establecimiento y cuestionó la falta de comunicación oficial por parte de las autoridades del Ministerio de Salud tras la salida del equipo directivo.

La crisis se profundizó luego de la renuncia de los ex directores Natalia Martín y Fernando Redivoy, quienes atribuyeron su alejamiento a la falta de acompañamiento de los niveles superiores de la cartera sanitaria frente a diferentes situaciones internas del hospital.

Entre los puntos señalados por la conducción saliente se encuentran la remoción del administrador del nosocomio sin una denuncia formal, cuestionamientos a la designación de la jefatura de Pediatría y demoras en la resolución de sumarios relacionados con situaciones de violencia laboral.

También mencionaron el reclamo sostenido durante más de un año y medio para avanzar con una obra destinada al área de Odontología, que —según indicaron— comenzó a ser impulsada luego del cambio de autoridades.

Desde Si.Pro.Sa.Pu.Ne señalaron además que el caso del Bouquet Roldán se suma a otros conflictos registrados en hospitales provinciales, donde, según expresaron, hubo situaciones de presión y falta de intervención por parte de las autoridades sanitarias.

La conducción del Ministerio de Salud de Neuquén, por el momento, no emitió una respuesta pública frente a las acusaciones realizadas por el gremio y los trabajadores del hospital.

El escenario deja abierto un nuevo conflicto dentro del sistema público de salud provincial, con un hospital de referencia de la capital neuquina atravesado por cuestionamientos vinculados a la conducción institucional, los concursos y los mecanismos utilizados para definir autoridades.