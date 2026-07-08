Invitan a nueva jornada de vacunación gratuita para adultos en el barrio Otaño

En la Iglesia A.M.I.P.

Se llevará adelante una jornada de vacunación destinada a la población adulta con el objetivo de fortalecer la prevención de enfermedades estacionales y completar los esquemas del calendario nacional.

La actividad se realizará el jueves 16 de julio, de 15:00 a 17:00 horas, en la Iglesia A.M.I.P., ubicada en Challaco N.º 758, en el barrio Otaño de Plaza Huincul.

Durante la jornada se aplicarán vacunas antigripales y dosis correspondientes al calendario de vacunación para adultos, facilitando el acceso a la inmunización en un espacio cercano a la comunidad.