Dolor: falleció el niño que era jugador de las inferiores de Alianza

El niño integraba las inferiores del club Alianza.

Esta noche, se confirmó el fallecimiento del niño que permanecía internado en Neuquén desde principios de mes. El Club Alianza fue el encargado de comunicar su deceso y enviar las condolencias a familiares, amigos y allegados. Se trata de Tomás Bravo.

“Con un profundo e inmenso dolor, el Club Social y Deportivo Alianza comunica el fallecimiento de Tomás Bravo, jugador de nuestra categoría Prédécima”, expresaron en la cuenta oficial de la entidad deportiva.

“Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos toca despedir a uno de los nuestros, a un niño que vistió con orgullo nuestros colores y que dejó una huella imborrable en cada compañero, entrenador y familia que tuvo la dicha de compartir momentos con él”, agregaron.

“No existen palabras capaces de aliviar un dolor tan grande. En este momento de inmensa tristeza, acompañamos con todo nuestro corazón a su familia, amigos y seres queridos, deseándoles la fuerza necesaria para atravesar este difícil momento”, expresaron y finalmente “dicen que nadie muere mientras siga viviendo en el recuerdo de quienes lo aman. Y vos, Tomi, vas a vivir para siempre en el corazón de la gran familia de Alianza”.

El comunicado concluye con “descansá en paz, campeón. Nunca te vamos a olvidar”, con la firma el Club Social y Deportivo Alianza.

El niño permanecía internado en Neuquén desde comienzos de este mes. Se había iniciado una campaña para reunir dadores e sangre destinados a mejorar su condición, a través de las redes sociales del propio club al que pertenecía.

Por el momento, se postergó el partido de la categoría que jugaba y se suspendieron los entrenamientos.