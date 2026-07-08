Habrá corte programado de energía en Plaza Huincul

Previsto para el jueves 9 y viernes 10 de julio

Copelco informó que llevará adelante una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en un sector de Plaza Huincul debido a trabajos de instalación de estructuras en la red.

El corte está previsto para el jueves 9 y viernes 10 de julio, en el horario de 9:00 a 13:00, siempre que las condiciones climáticas permitan el normal desarrollo de las tareas.

La interrupción del suministro afectará a los usuarios ubicados en el sector del Parque Industrial y Avenida Córdoba, desde la rotonda de acceso a la Destilería hasta Avenida Mariano Moreno.

Asimismo, la cooperativa detalló que entre los usuarios singulares alcanzados por la medida se encuentran las empresas Exe, Abear, El Pampeano, Hormiplus, Mar Petrol, Rishco, Epu Hueney, Pram, Acercar Distribuidores, Pecom, JC Materiales y Austral S.A.