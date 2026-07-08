Neuquén mantiene alertas por hielo y nieve en sus rutas

Las condiciones invernales continúan afectando la circulación en distintos sectores de la provincia de Neuquén. La Dirección Provincial de Vialidad recomendó extremar las precauciones, evitar transitar durante la noche y consultar el estado de los caminos antes de emprender un viaje.
De acuerdo con el parte actualizado de este miércoles 8 de julio, permanecen intransitables la ruta provincial 13 entre Primeros Pinos y Litrán, la ruta provincial 23 desde Litrán hasta Pino Hachado y la ruta provincial 26 en el tramo Caviahue-Copahue.
El Paso Internacional Pino Hachado, que había sido cerrado durante la mañana por acumulación de hielo y nieve, fue habilitado nuevamente desde las 10.30 tras la evaluación de las condiciones del camino.
Vialidad Provincial informó que la transitabilidad de las rutas depende de la evolución del clima y de las tareas de despeje que realizan las cuadrillas en territorio. Además, recordó la importancia de verificar los partes oficiales antes de viajar y comunicarse con el Centro de Atención al Usuario al 2942-572138.