Copelco advierte sobre intentos de estafa

La cooperativa recomendó a los usuarios no brindar datos personales, no abrir enlaces o códigos recibidos por medios desconocidos y desestimar cualquier comunicación que no provenga de sus canales oficiales,

Ante la detección de intentos de estafa denunciados por asociados, la Cooperativa emitió un comunicado oficial para alertar a la comunidad sobre maniobras fraudulentas vinculadas con supuestas gestiones de regularización de pagos y notificaciones por mora.

Desde la entidad informaron que personas se están comunicando mediante llamadas telefónicas y mensajes, utilizando canales no oficiales para solicitar información personal o transferencias de dinero. En ese sentido, remarcaron que Copelco nunca solicita pagos mediante transferencias directas ni envía comprobantes de pago a través de WhatsApp.

Asimismo, la cooperativa recomendó a los usuarios no brindar datos personales, no abrir enlaces o códigos recibidos por medios desconocidos y desestimar cualquier comunicación que no provenga de sus canales oficiales, ya que estas prácticas pueden derivar en el robo de información.

Para consultas o atención, se informó que los canales oficiales de WhatsApp son: