Huincul: este domingo habrá jornada con entrega de viandas y ropero comunitario

En Barrio Norte

Este domingo 5 de julio se llevará adelante una jornada solidaria destinada a vecinos de Barrio Norte, con entrega de viandas y un ropero comunitario para familias que necesiten asistencia.

La actividad se realizará a partir de las 12:00 del mediodía en la Iglesia Pentecostal Liberada, ubicada en Rita Novoa Lote 1 C, en Barrio Norte.

Desde la organización informaron que quienes deseen retirar viandas deberán comunicarse previamente al número 2995 189093 para coordinar la entrega. Además, durante la jornada habrá ropa disponible para personas de todas las edades.