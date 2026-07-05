Paliza de Pérfora para igualar la serie frente a All Boys por la Liga Federal

Hoy se define la serie

El equipo de Plaza Huincul fue contundente de local y pudo igualar la serie frente al equipo de Santa Rosa, La Pampa. La victoria fue por 86 a 61.

Los dirigidos por Fernando Claris lograron igualar la serie de manera contundente, logrando tener una ventaja de más de 30 puntos por momentos. Sin Julian Ruiz, Emilio Pedro tomó las riendas y anotó 22 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.

Por parte de la visita, un viejo conocido en el verde fue figura. Agustin Sanchez aportó 14 unidades, 5 rebotes y tres asistencias.

La serie se define hoy domingo en el Oscar Piti Claris.