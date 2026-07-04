Cutral Co: habrá reunión con las familias del CPEM N° 6 por el estudiante baleado

Fue después del hecho de violencia.

Después del hecho ocurrido el martes pasado cuando un estudiante resultó herido por un balazo en el brazo, en el interior del aula, habrá reunión con las familias.

A través de una comunicación oficial, desde la dirección de la escuela se hizo el llamado a las madres, padres, tutores del alumnado a una reunión el día lunes 6 de julio a las 16:00 horas, en las instalaciones de la institución.

El equipo de conducción informó que el encuentro “contará con la participación de la ministra de Educación, Soledad Martínez, el defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, autoridades del Consejo Provincial de Educación y demás equipos intervinientes”.

Se indicó que “el objetivo de la reunión es informar a las familias sobre las acciones institucionales desarrolladas a partir de la situación ocurrida el pasado 30 de junio”.

A la vez se brindará información sobre “el acompañamiento previsto para los estudiantes y la comunidad educativa, y generar un espacio de diálogo para atender consultas e inquietudes”.

“Dada la importancia de los temas a tratar y la participación de las autoridades presentes, solicitamos y rogamos la asistencia de las familias, entendiendo que el acompañamiento conjunto entre la escuela y el hogar resulta fundamental para el bienestar y la continuidad de las trayectorias educativas de nuestros estudiantes”, finalizó el comunicado.