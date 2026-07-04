Cutral Co: un pájaro provocó una falla y varios barrios quedaron sin luz

La cuadrilla de Copelco trabajó en el sector

Desde la cooperativa Copelco se informó que hubo un corte imprevisto de energía en determinados sectores de Cutral Co.

El origen de la interrupción fue una falla que provocó un ave en la línea de media tensión, situada en las calles Zapala y San Martín. Como consecuencia, el alimentador 3 de Cutral Co salió de servicio.

Las zonas afectadas, de acuerdo a lo indicado por Copelco son los barrios Belgrano, Peñi Trapun, Pampa (parcial), parque industrial, Colonia 2 de Abril, Zani y General San Martín.

Desde la cooperativa se indicó que el servicio iba a estar restablecido en un período de 30 minutos.

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