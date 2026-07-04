Es hoy el concierto de invierno de la Orquesta de los Chicos

Hoy, la Orquesta de los Chicos ofrecerá para compartir una tarde llena de música y emoción en el Concierto de Invierno.
La ocasión será especial porque debutarán las niñas y niños ingresantes del nivel inicial. El entusiasmo es grande porque ellos están ansiosos por tocar la primera vez sobre el escenario.
Por otra parte, en este concierto se disfrutará de la compañía de dos músicos ya egresados de esta Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas, que dirige el maestro Marcelo Chevalier. Se trata de Valentina Maldonado y Ramiro Chazarreta.
La cita es para este sábado, a partir de las 19, con entrada libre y gratuita. La convocatoria es para que se acerquen al Centro Cultural José Rioseco de Cutral Co.