Este es el pronóstico para el sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

Habrá una leve brisa.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo mayormente cubierto.

La temperatura máxima esperada para hoy es de 5° Centígrados y la mínima de 0° cero hacia la noche.

El viento se presentará del este a 5 kilómetros con ráfagas de 6 kilómetros en el día; para la noche, rotará al cuadrante oeste a 6 kilómetros con ráfagas de 7° Centígraados.

El cielo estará mayormente cubierto en el día y hacia la noche estará cubierto.

Para el domingo la mínima será de 5° bajo cero y la máxima de 10°.