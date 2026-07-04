Este es el pronóstico para el sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo mayormente cubierto.
La temperatura máxima esperada para hoy es de 5° Centígrados y la mínima de 0° cero hacia la noche.
El viento se presentará del este a 5 kilómetros con ráfagas de 6 kilómetros en el día; para la noche, rotará al cuadrante oeste a 6 kilómetros con ráfagas de 7° Centígraados.
El cielo estará mayormente cubierto en el día y hacia la noche estará cubierto.
Para el domingo la mínima será de 5° bajo cero y la máxima de 10°.