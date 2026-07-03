Adjudican la obra de balneoterapia del Complejo Termal Copahue

Se ampliarán y modernizarán las instalaciones para mejorar la calidad de los servicios e impulsar el desarrollo turístico de la región.

Se construirá un nuevo edificio de balneoterapia y se remodelará la cubierta del Complejo Termal Copahue. La inversión es superior a los 1.145 millones de pesos.

La obra fortalecerá la infraestructura para mejorar la calidad de las prestaciones y consolidar el aprovechamiento del recurso termal como motor del desarrollo turístico y de la salud.

La adjudicación fue oficializada mediante el Decreto 897/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa y refrendado por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi.

La obra fue adjudicada a la empresa Saycon S.R.L. por un monto de 1.145.774.120 pesos, a valores de febrero de 2026, con un plazo de ejecución de 90 días corridos bajo la modalidad de ajuste alzado por precio global.

La decisión se tomó tras el proceso correspondiente a la Licitación Pública Nº02/26, impulsada por la dirección provincial de Contrataciones de la secretaría de Obras Públicas del ministerio de Infraestructura.

Luego del análisis técnico y administrativo de las ofertas presentadas, se determinó que la propuesta de Saycon SRL cumplía con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

La intervención contempla la construcción de un edificio específico para balneoterapia y la remodelación de la cubierta del complejo termal, obras que permitirán optimizar los espacios donde se desarrollan los tratamientos y brindar mejores condiciones tanto para los equipos de trabajo como para quienes eligen Copahue por sus reconocidas propiedades terapéuticas.

La inversión forma parte de la estrategia provincial de mejorar la infraestructura vinculada a los recursos naturales de alto valor agregado.

En este caso, las obras contribuirán a potenciar el complejo termal, reconocido por la calidad de sus aguas, vapores, fangos y algas, favoreciendo el crecimiento de una actividad que combina salud, turismo y desarrollo regional.

Con esta obra, la Provincia busca consolidar a Caviahue-Copahue como un destino de referencia en turismo termal, garantizando instalaciones acordes a la demanda y promoviendo el aprovechamiento sostenible de su recurso natural.