MARCIA TALAVERA

Necrológica QEPD

02/06/1943 – 03/07/2026

“Mamá hoy es un día muy triste, hace 5 meses papá nos dejó en este plano. Esperamos que los dos hoy estén juntos. Esto es un hasta siempre. Tus hijos que te aman”.



El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participa el fallecimiento de su asociada y comunican que sus restos, serán inhumados en Servicio Directo el día 04/07/2026 a las 12:30 horas en la necrópolis de Cutral Co. Traslado Sanitario, Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.