Femicidio de Mabel López: el jurado popular declaró culpable a Alcides Reyes

El veredicto fue por 9 votos afirmativos. El jurado popular deliberó una hora. El juicio fue en Zapala.

Un jurado popular declaró hoy penalmente responsable a Alcides Ramón Reyes por el femicidio de Mabel Rosana López Fernández. La víctima vivía en Cutral Co.

El hecho fue cometido en noviembre de 2025 en un sector de la Ruta Provincial 13, en cercanías del puente de Kilka. Por esta razón el juicio se desarrolló en Zapala.

El veredicto fue emitido hoy, tras aproximadamente una hora de deliberación por nueve votos a tres.

El juicio comenzó el lunes pasado y concluyó esta mañana con los alegatos de cierre y las instrucciones al jurado antes de pasar a deliberar.

La acusación, a cargo del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal jefe Matías Álvarez, la fiscal del caso Laura Pizzipaulo y el asistente letrado Guillermo Rodríguez, sostuvo que el hecho se produjo en un contexto de violencia de género y que, momentos antes, Reyes les pidió a dos personas que viajaban con ellos que descendieran del rodado. Luego aceleró hacia el barranco.

Durante el debate, dirigido por el juez Diego Chavarría Ruiz, declararon 22 personas, entre ellas testigos presenciales, policías y peritos.

Una de las personas que circulaba por la zona en el momento del siniestro relató que el imputado hacía señas desde abajo y afirmaba que no necesitaban ayuda.

La víctima había sido despedida del habitáculo y, de acuerdo con el testimonio del médico forense, sufrió numerosas lesiones, entre ellas una fractura de cráneo.

Otros testigos oculares coincidieron en relatar que, en el lugar y minutos después del hecho, se comentaba que el conductor se había arrojado hacia el vacío.

El perito accidentológico indicó en su declaración que la zona por donde circulaban era un sector sinuoso, de montaña, con curvas y contracurvas, calzada de ripio compactado, sin presencia de obstáculos y visión despejada.

Además, remarcó que el sector desde donde Reyes se arrojó cuenta en la banquina con un espacio seguro para detenerse, y que la caída significó un descenso de 100 metros lineales y una altura de 45 metros.

Luego de menos de dos horas de deliberación, el jurado popular declaró por nueve votos a tres responsable a Reyes por el delito de homicidio agravado por ser pareja y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género.