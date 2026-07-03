Plaza Huincul invita a clases de folclore

Las actividades se llevarán adelante dos veces por semana

Plaza Huincul invita a participar de las clases de folclore que se desarrollarán en el CDI “Gajitos de Ternura”, ubicado en avenida Schreiber 300.

La propuesta está destinada a quienes deseen aprender y disfrutar de las danzas tradicionales argentinas en un espacio recreativo y cultural. Las actividades se llevarán adelante dos veces por semana, con diferentes horarios para facilitar la participación de vecinos y vecinas.

Las clases se dictan los lunes de 14:30 a 16:00 horas y los miércoles de 18:30 a 20:00 horas.