Cutral Co y la UTN oficializan nuevos cursos de capacitación técnica

Se trata de capacitaciones en distintos oficios petroleros

La Municipalidad de Cutral Co y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) formalizaron un convenio para la puesta en marcha de un nuevo ciclo de formación profesional en la Escuela de Oficios.

La oferta académica incluye capacitaciones para recorredores de producción, electricidad industrial y petrolera, construcción en seco (niveles 1 y 2) y gasistas industriales. Asimismo, se dictará un curso sobre generación distribuida, orientado a la formación de instaladores de sistemas para el ahorro de energía eléctrica.

Los cursos tienen una duración de cuatro meses y el inicio de clases está programado para el mes de agosto. La organización estima un cupo de 30 participantes por cada especialidad, con el objetivo de facilitar la inserción laboral en sectores vinculados al desarrollo de Vaca Muerta o el fortalecimiento de emprendimientos familiares.

Las inscripciones se encuentran abiertas durante el presente mes a través de las redes sociales del municipio y de la UTN. Según se informó, algunos trayectos requieren secundario completo, mientras que otros no cuentan con ese requisito de ingreso. El cursado incluirá instancias de práctica profesional en el Centro de Oficios de la universidad.