Transmitirán el partido de Argentina frente al monumento a Messi

Invitan a vecinos y vecinas de la comarca a ver el partido en el monumento a Lionel Messi

Este viernes 3 de julio se realizará una jornada para seguir la transmisión del partido de la Selección Argentina contra Cabo Verde. El evento tendrá lugar junto al Monumento a Lionel Messi, ubicado en la intersección de Ruta 22 y calle Manuel Savio.

La actividad comenzará a las 18:00 horas con una instancia previa que contará con la musicalización en vivo de DJ Plaga. Posteriormente, a las 19:00 horas, se iniciará la transmisión en vivo del encuentro deportivo.

Desde la organización invitan a los asistentes a concurrir con banderas y camisetas de la selección para acompañar al equipo nacional.