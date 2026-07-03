Qué anuncia el pronóstico para este viernes en Cutral Co y Plaza Huincul

A lo largo del día el cielo estará totalmente despejado.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con marcas bao cero.

La temperatura máxima esperada para hoy es de 5° Centígrados y la mínima de 4° bajo cero hacia la noche.

El viento se presentará del noreste a 22 kilómetros con ráfagas de 26 kilómetros en el día; para la noche, rotará al cuadrante este a 12 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.

El cielo estará despejado en el día y hacia la noche mayormente cubierto.

Para el sábado la mínima será de 0° y la máxima de 5°.