La provincia activó el refugio para personas que viven en la calle en Neuquén capital

La situación de personas en situación de calle crece cada día, incluye a hombres y mujeres adultas y niños también. Las cifras están en discusión ya que organizaciones sociales aseguran que son cientos, pero el Espacio de Resguardo Invernal, albergará en principio a 50 personas.
Según la información oficial se trata de una nueva etapa del programa provincial “100 días para salir de la calle”, destinada a brindar alojamiento, alimentación y asistencia integral a personas en situación de calle durante el período de bajas temperaturas.
Luego de dos meses de trabajo enfocados en el diagnóstico y la evaluación individual de cada caso por parte de equipos interdisciplinarios, el programa ingresa en su segunda etapa con el objetivo prioritario de resguardar la vida frente a las condiciones climáticas extremas.
El dispositivo relocalizado en el ex peaje de la ruta 7, contará inicialmente con 50 plazas para alojamiento nocturno y un hospital de campaña, donde se brindará atención médica para resolver en el lugar aquellas patologías que no requieran derivación a un centro de mayor complejidad.
Abordaje integral
Además del alojamiento y la alimentación, el programa contempla un acompañamiento interdisciplinario con espacios terapéuticos, capacitación e inserción laboral.
El programa fue diseñado con una duración determinada de 100 días, período durante el cual se desarrollan intervenciones específicas destinadas a promover alternativas de inclusión y acompañamiento.
Asimismo, el dispositivo está destinado a personas en situación de calle con residencia en la provincia del Neuquén.
En aquellos casos de personas provenientes de otras jurisdicciones, se articularán acciones necesarias para facilitar el retorno a sus lugares de origen, garantizando previamente la asistencia durante el período invernal.
El programa es coordinado por la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos junto con ministerios provinciales y fuerzas de seguridad e iglesias. Participan también los ministerios de Seguridad, de Trabajo y Desarrollo Humano, la Policía de la Provincia del Neuquén, además de otras organizaciones que colaboran diariamente en el funcionamiento del dispositivo.